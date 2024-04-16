В Хмельницкой области были слышны взрывы — СМИ

Украинские защитники защищали область от беспилотников.
В Хмельнитчине в ночь на 16 апреля были слышны взрывы.
Об этом пишет Общественное.
Ранее мониторинговые каналы сообщали, что взрывы прогремели вблизи Староконстантинова. Мол, речь шла о работе ПВО.
Вскоре после взрывов в Хмельницкой области раздался отбой воздушной тревоги.
Позже Воздушные Силы ВСУ заявили об отбое угрозы ударных БПЛА для всех областей.
Напомним, что ранее речь шла о том, что враг снова атакует Украину беспилотниками.
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