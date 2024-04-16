В Хмельницкой области были слышны взрывы — СМИ

В Хмельнитчине в ночь на 16 апреля были слышны взрывы.

Об этом пишет Общественное.

Ранее мониторинговые каналы сообщали, что взрывы прогремели вблизи Староконстантинова. Мол, речь шла о работе ПВО.

Вскоре после взрывов в Хмельницкой области раздался отбой воздушной тревоги.

Позже Воздушные Силы ВСУ заявили об отбое угрозы ударных БПЛА для всех областей.

Напомним, что ранее речь шла о том, что враг снова атакует Украину беспилотниками.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.