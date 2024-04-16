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Астрологический прогноз на 16 апреля

Астрологический прогноз на 16 апреля

Нетопырь - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: желательно отказаться от любых начинаний – успехом они не увенчаются. В бизнесе вероятны сложности, которые можно минимизировать, не делая резких движений.

Символ дня: Нетопырь. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотой, оранжевый, охра. 

Счастливые камни дня: александрит, черный жемчуг.

За какую часть тела отвечает: сердце. 

Болезни дня: болезни нынешнего дня будут обусловлены снижением иммунитета, поэтому необходимо принять меры по его укреплению: больше гулять, правильно питаться, пить витамины. 

Питание дня: необходимо отказаться от мяса, грибов и алкоголя. 

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться категорически. 

Дачные работы дня: можно обрабатывать почву, обрезать деревья и кустарники. 

Магия и мистика дня: нежелательно заниматься любовной магией – она может дать противоположный результат. 

Сны дня: сны нынешней ночи, даже если их сюжет покажется неприятным, ничего плохого не предвещают, так что по их поводу можно не переживать. 

Табу дня: нельзя смотреться в зеркала. 

Цитата дня: Люди были созданы для того чтобы их любили, а вещи для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот.  (Далай-лама XIV). 

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