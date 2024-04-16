Астрологический прогноз на 16 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: желательно отказаться от любых начинаний – успехом они не увенчаются. В бизнесе вероятны сложности, которые можно минимизировать, не делая резких движений.
Символ дня: Нетопырь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: желтый, золотой, оранжевый, охра.
Счастливые камни дня: александрит, черный жемчуг.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: болезни нынешнего дня будут обусловлены снижением иммунитета, поэтому необходимо принять меры по его укреплению: больше гулять, правильно питаться, пить витамины.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса, грибов и алкоголя.
Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться категорически.
Дачные работы дня: можно обрабатывать почву, обрезать деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: нежелательно заниматься любовной магией – она может дать противоположный результат.
Сны дня: сны нынешней ночи, даже если их сюжет покажется неприятным, ничего плохого не предвещают, так что по их поводу можно не переживать.
Табу дня: нельзя смотреться в зеркала.
Цитата дня: Люди были созданы для того чтобы их любили, а вещи для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот. (Далай-лама XIV).
Читайте также:
- Зодиакальный гороскоп на апрель 2024 года для всех 12 знаков
- Гороскоп любви на апрель 2024 года
- Финансовый гороскоп на апрель 2024 года