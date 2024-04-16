Астрологический прогноз на 16 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: желательно отказаться от любых начинаний – успехом они не увенчаются. В бизнесе вероятны сложности, которые можно минимизировать, не делая резких движений.

Символ дня: Нетопырь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой, оранжевый, охра.

Счастливые камни дня: александрит, черный жемчуг.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: болезни нынешнего дня будут обусловлены снижением иммунитета, поэтому необходимо принять меры по его укреплению: больше гулять, правильно питаться, пить витамины.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса, грибов и алкоголя.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться категорически.

Дачные работы дня: можно обрабатывать почву, обрезать деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: нежелательно заниматься любовной магией – она может дать противоположный результат.

Сны дня: сны нынешней ночи, даже если их сюжет покажется неприятным, ничего плохого не предвещают, так что по их поводу можно не переживать.

Табу дня: нельзя смотреться в зеркала.

Цитата дня: Люди были созданы для того чтобы их любили, а вещи для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот. (Далай-лама XIV).

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