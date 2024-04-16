Враг обстрелял три громады в Сумской области

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 15 апреля 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 8 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Великописаревская, Ямпольская громады.

Великописаревская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).

Ямпольская громада: зафиксирован авиаудар (1 взрыв).

Краснопольская громада: с вражеского самолета произведен пуск авиационной бомбы и минометный обстрел (4 взрыва).

Также читайте Российская ДРГ попыталась прорвать границу на Сумщине

Напомним, в начале апреля российские диверсанты пытались зайти на территорию Сумской области. Между украинскими и российскими силами завязался стрелковый бой.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.