Враг обстрелял три громады в Сумской области

Россияне продолжают атаковать Сумскую область.
Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 15 апреля 2024 года.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.
В течение дня россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 8 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Великописаревская, Ямпольская громады.
- Великописаревская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).
- Ямпольская громада: зафиксирован авиаудар (1 взрыв).
- Краснопольская громада: с вражеского самолета произведен пуск авиационной бомбы и минометный обстрел (4 взрыва).
Напомним, в начале апреля российские диверсанты пытались зайти на территорию Сумской области. Между украинскими и российскими силами завязался стрелковый бой.
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