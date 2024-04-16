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Враг обстрелял три громады в Сумской области

Враг обстрелял три громады в Сумской области

Иллюстрация. Враг продолжает уничтожать Сумщину / Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Россияне продолжают атаковать Сумскую область.

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 15 апреля 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 8 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Великописаревская, Ямпольская громады.

  • Великописаревская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).
  • Ямпольская громада: зафиксирован авиаудар (1 взрыв).
  • Краснопольская громада: с вражеского самолета произведен пуск авиационной бомбы и минометный обстрел (4 взрыва).

Напомним, в начале апреля российские диверсанты пытались зайти на территорию Сумской области. Между украинскими и российскими силами завязался стрелковый бой.

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