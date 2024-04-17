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Ворог просунувся в Очеретине - Deep State

Ворог просунувся в Очеретине - Deep State

Ворог продовжує просуватися / Фото: t.me/DeepStateUA

Мапу оновлено.

Ворог просунувся в Очеретине.

Про це інформує канал ґрунтовної аналітики Deep State у повідомленні у соціальних мережах. 

Тривають бої у Бердичах, Красногорівці та південніше Урожайного.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Владислав Селезньов оцінив плани Путіна захопити Часів Яр до 9 травня.

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