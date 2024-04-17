Ворог просунувся в Очеретине - Deep State

Мапу оновлено.
Ворог просунувся в Очеретине.
Про це інформує канал ґрунтовної аналітики Deep State у повідомленні у соціальних мережах.
Тривають бої у Бердичах, Красногорівці та південніше Урожайного.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Владислав Селезньов оцінив плани Путіна захопити Часів Яр до 9 травня.
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