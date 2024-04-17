Враг продвинулся в Очеретино – Deep State

Враг продвинулся в Очеретино.

Об этом сообщает канал основательной аналитики Deep State в сообщении в социальных сетях.

Продолжаются бои в Бердичах, Красногоровке и южнее Урожайного.

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Напомним, ранее военный эксперт Владислав Селезнев оценил планы Путина захватить Времен Яр до 9 мая.

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