Враг продвинулся в Очеретино – Deep State

Карта обновлена.
Враг продвинулся в Очеретино.
Об этом сообщает канал основательной аналитики Deep State в сообщении в социальных сетях.
Продолжаются бои в Бердичах, Красногоровке и южнее Урожайного.
Напомним, ранее военный эксперт Владислав Селезнев оценил планы Путина захватить Времен Яр до 9 мая.
Читайте ведущие новости сегодня:
- Что может готовить путинская армия через 23 дня: эксперт назвал главные угрозы для Украины
- В шаге от Третьей мировой: как Запад убеждает Израиль не бить по Ирану и при чем здесь Россия и Китай
- Удаление транспорта на нужды ВСУ: все о резонансной норме в законе о мобилизации