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Враг снова обстрелял Херсон: есть разрушение

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
147
Время на прочтение
1 мин
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Враг снова обстрелял Херсон: есть разрушение

Враг продолжает атаковать Херсон / Фото: ТСН.ua

Российские войска продолжают наносить удары по Херсону.

В Херсоне прогремели несколько взрывов.

Об этом заявил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

Враг с левого берега ударил, в частности, по центральной части города.

Есть разрушения в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется.

"Будьте осторожны! Оставайтесь в безопасных местах!" — говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские войска с временно оккупированного левого берега нанесли удар по Херсону. Под массированным вражеским огнем оказались жилые дома в Днепровском районе.

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Дата публикации
Просмотры
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