Враг снова обстрелял Херсон: есть разрушение

Российские войска продолжают наносить удары по Херсону.
В Херсоне прогремели несколько взрывов.
Об этом заявил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.
Враг с левого берега ударил, в частности, по центральной части города.
Есть разрушения в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется.
"Будьте осторожны! Оставайтесь в безопасных местах!" — говорится в сообщении.
Как сообщалось, российские войска с временно оккупированного левого берега нанесли удар по Херсону. Под массированным вражеским огнем оказались жилые дома в Днепровском районе.
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