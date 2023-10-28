Враг снова обстрелял Херсон: есть разрушение

В Херсоне прогремели несколько взрывов.

Об этом заявил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

Враг с левого берега ударил, в частности, по центральной части города.

Есть разрушения в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется.

"Будьте осторожны! Оставайтесь в безопасных местах!" — говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские войска с временно оккупированного левого берега нанесли удар по Херсону. Под массированным вражеским огнем оказались жилые дома в Днепровском районе.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.