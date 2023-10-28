Ворог знову обстріляв Херсон: є руйнування

У Херсоні пролунали кілька вибухів.

Про це заявив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Ворог з лівого берега вдарив, зокрема, по центральній частині міста.

Є руйнування у приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється.

"Будьте обережні! Залишайтесь у безпечних місцях!", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, російські війська з тимчасово окупованого лівого берега завдали удару по Херсону. Під масованим ворожим вогнем опинились житлові будинки у Дніпровському районі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.