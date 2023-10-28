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Ворог знову обстріляв Херсон: є руйнування

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог знову обстріляв Херсон: є руйнування

Ворог продовжує атакувати Херсон / Фото: ТСН.ua

Російські війська продовжують завдавати ударів по Херсону.

У Херсоні пролунали кілька вибухів.

Про це заявив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Ворог з лівого берега вдарив, зокрема, по центральній частині міста.

Є руйнування у приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється.

"Будьте обережні! Залишайтесь у безпечних місцях!", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, російські війська з тимчасово окупованого лівого берега завдали удару по ХерсонуПід масованим ворожим вогнем опинились житлові будинки у Дніпровському районі.

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Дата публікації
Перегляди
147
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