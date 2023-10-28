Ворог знову обстріляв Херсон: є руйнування

Російські війська продовжують завдавати ударів по Херсону.
У Херсоні пролунали кілька вибухів.
Про це заявив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Ворог з лівого берега вдарив, зокрема, по центральній частині міста.
Є руйнування у приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється.
"Будьте обережні! Залишайтесь у безпечних місцях!", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, російські війська з тимчасово окупованого лівого берега завдали удару по Херсону. Під масованим ворожим вогнем опинились житлові будинки у Дніпровському районі.
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