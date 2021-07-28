Зеленский проведет решающие переговоры с директором-распорядителем МВФ

Глава государства считает, что Украина выполнила все свои обязательства и готова к получению следующего транша.

В среду, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева проведут телефонные переговоры

по поводу получения следующего транша.

Об этом глава государства сообщил во время интервью в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Децентрализация", который проходит в Киеве.

По словам президента, Украина выполнила почти все структурные маяки от МВФ и готова к получению кредита.

"Все, что я обещал госпоже Георгиевой, и все, что нам нужно для Украины, — все главные реформы мы начали. Они проголосованы. Земельная реформа, банковская реформа, Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия судей. Только первое голосование, но мы начали и реформу Службы безопасности Украины ", — перечислил глава государства.

Среди важных структурных маяков МВФ президент назвал реформу судебной системы, которая, как заметил Зеленский, несмотря на сопротивление со стороны отдельных представителей судебной ветви власти, также будет завершена.

"Я считаю, что у нас, в принципе, многое готово. Может, кое-что еще согласовывается между министром финансов Марченко и менеджментом МВФ. Сегодня мы поговорим, что уже готово, а что — еще нет. Мне кажется, мы находимся на решающей стадии ", — подчеркнул президент.

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко во время рабочего визита в США провел переговоры с представителями Международного валютного фонда относительно следующего транша по программе stand by на сумму 700 миллионов долларов. В МВФ отметили прогресс в реформах, но обратили внимание на недостатки в антикоррупционной сфере в Украине.

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