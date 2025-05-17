Причины полюбить кабачки: чем полезен этот овощ

Кабачки обладают множеством полезных свойств / © Pixabay

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Кабачки всех сортов — очень низкокалорийные овощи: в 100 граммах продукта содержится всего 24 ккал.

Приблизительно 95% от массы приходится на воду и клетчатку, что делает их идеальным диетическим продуктом.

Благодаря высокому содержанию калия и воды кабачки помогают выводить из тела излишнюю жидкость. Важно, что мочегонный эффект очень мягкий, поэтому не происходит вымывания из организма важных микроэлементов. Людям, страдающим отеками, в случае отсутствия противопоказаний будет очень полезно включать гарниры из этого овоща.

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Кабачки содержат как антиоксиданты, так и противовоспалительные фитонутриенты, которые вместе нейтрализуют свободные радикалы и уменьшают воспаление. В результате тело становится здоровее изнутри, поскольку свободные радикалы также могут оказывать определенное влияние на вашу кожу.

Польза кабачков для женщин

Кабачок оказывает положительное влияние на репродуктивную систему, улучшает работу яичников, уменьшает воспалительные процессы в органах малого таза, уменьшает боль во время критических дней. Женщинам, страдающим во время менопаузы от перепадов настроения, употребление кабачков поможет нормализовать состояние организма, повысит гемоглобин.

Кабачки — польза для мужчин

Для репродуктивной системы мужчин кабачок также не менее полезен. Он нормализует потенцию, увеличивает уровень тестостерона, возвращает мужскую силу, помогает избежать многих урологических проблем.

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