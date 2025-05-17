Причини полюбити кабачки: чим корисний цей овоч

Кабачки мають безліч корисних властивостей / © Pixabay

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Кабачки всіх сортів — дуже низькокалорійні овочі: в 100 грамах продукту міститься всього 24 ккал.

Приблизно 95% від маси припадає на воду і клітковину, що робить їх ідеальним дієтичним продуктом.

Завдяки високому вмісту калію і води кабачки допомагають виводити з тіла зайву рідину. Важливо, що сечогінний ефект дуже м’який, тому не відбувається вимивання з організму важливих мікроелементів. Людям, що страждають від набряків, у разі відсутності протипоказань буде дуже корисно включати гарніри з цього овоча.

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Кабачки містять як антиоксиданти, так і протизапальні фітонутрієнти, які разом нейтралізують вільні радикали і зменшують запалення. В результаті тіло стає більш здоровим зсередини, оскільки вільні радикали також можуть чинити певний вплив на вашу шкіру.

Користь кабачків для жінок

Кабачок позитивно впливає на репродуктивну систему, покращує роботу яєчників, зменшує запальні процеси в органах малого таза, зменшує біль під час критичних днів. Жінкам, які страждають під час менопаузи від перепадів настрою, вживання кабачків допоможе нормалізувати стан організму, підвищить гемоглобін.

Кабачки — користь для чоловіків

Для репродуктивної системи чоловіків кабачок теж не менш корисний. Він нормалізує потенцію, підвищує рівень тестостерону, повертає чоловічу силу, допомагає уникнути багатьох урологічних проблем.

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