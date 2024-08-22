Чим відрізняється цукіні від кабачка, корисні властивості

У чому відмінності між кабачком та цукіні

І цукіні, і кабачки є різновидами гарбуза. Кабачок завезли до Європи з Америки кілька століть тому, а цукіні вивели італійські селекціонери. Саме звучання “цукіні” має італійське коріння, що означає гарбуз/кабачок. Тому то в рецептах зустрічається саме цукіні, а не кабачок.

Чим відрізняються цукіні та кабачки

Ці два овочі хоч і походять з одного сімейства, але мають досить суттєві відмінності. Оскільки у нас кабачок має більшу популярність, ніж його брат цукіні, далеко не всі знають, за якими ознаками їх можна відрізнити.

Насамперед цукіні відрізняється від кабачка зовнішньо. Шкірка та листя у цукіні насиченого зеленого кольору, іноді з візерунком. Крім кольору, основною відмінністю між двома овочами є форма — цукіні прямий, а кабачок має жирне дно і звужується до горлечка. У м’якоті кабачка також може бути більше насіння.

Цукіні росте кущем, а стебла кабачка стеляться по землі. Цукіні любить вологу і сонце, кабачок же нормально переносить коливання температур. І якщо цукіні потребує частого прополювання, кабачок нормально росте з бур'янами.

Цукіні дозріває швидше кабачка, всередині цукіні м'якше і ніжніше ніж кабачок.

Смакові якості цукіні та кабачків

Кабачки у сирому вигляді практично не вживають. Цей продукт піддають термічній обробці, тушать, смажать та консервують.

Цукіні досить часто використовують у необробленому вигляді, причина у ніжному смаку. М'якуш цукіні не такий жорсткий, як у кабачка, тому його часто вживають в сирому вигляді в салатах і закусках і не обов'язково варять, смажать або тушать.

Склад цукіні та кабачків та користь овочів

За складом цукіні та кабачки мають практично не відрізняються. Цукіні та кабачки містять вітамін С, РР, В1, В2, В6, каротин, залізо, калій.

У цукіні більша кількість вітаміну С, калорійність цукіні становить 16 кілокалорій у 100 г, а калорійність кабачка -- 23 кілокалорії

Обидва види овочів мають багато корисних властивостей:

Їх рекомендують вживати на дієті, для правильного харчування.

Обидва овочі позитивно впливають на роботу травного тракту.

Корисні мікроелементи та позитивний вплив на організм роблять ці продукти корисними практично при всіх захворюваннях.

Терміни зберігання

Є велика різниця у термінах зберігання овочів. Кабачки можна зберігати тривалий час, аж до наступного року, а цукіні вимагають або заморозки, або швидкого вживання.

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