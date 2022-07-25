Актор "Титаніка" помер у будинку для літніх людей

Англійський актор, який відомий роллю Спейсера Лавджоя у "Титаніку" Девід Ворнер помер на 81-му році життя.

Знаменитість помер у будинку для літніх людей у Нортвуді, де створено особливі умови для акторів та представників театральних професій. Причина смерті – рак.

В актора залишилася кохана та син. Вони зробили заяву для видання ВВС, в якій підтвердили смерть Ворнера.

"Протягом останніх 18 місяців він підходив до свого діагнозу з характерною витонченістю та гідністю. Нам, його сім'ї та друзям, буде його дуже не вистачати, і ми пам'ятатимемо його як добросердечну, щедру та емпатичну людини, партнера та батька, чия спадщина залишиться в пам'яті безлічі людей на довгі роки. Ми вбиті горем", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, Девід Ворнер зіграв близько у 200 фільмах. Він відомий роботами у таких картинах як "Омен", "Трон", "Загублений світ", "Свіні Тод", "Аватар", "Планета мавп", "Люди в чорному". Девід часто грав лиходіїв, але через популярність "Титаніка" роль Спайсера Лавджоя стала найбільш успішною.

Нагадаємо, нещодавно через онкологію померла українська акторка та телеведуча Руслана Писанка. Чоловік знаменитості поділився, якими були її останні дні перед смертю.

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