Дві країни не можуть домовитись щодо програми "переозброєння" ЄС — FT

Франція та Німеччина в черговий раз стикаються в суперечці щодо ролі країн, які не є членами ЄС, у програмі оборонного "переозброєння".

Про це пише видання FT.

"Пропоноване вливання 150 млрд євро в оборонну промисловість ЄС стало новою точкою напруженості в давній боротьбі між Францією та Німеччиною щодо програми переозброєння континенту та того, чи слід включати в неї країни, що не входять до блоку", йдеться у повідомленні.

На минулому тижні Європейська комісія запропонувала залучити 150 мільярдів євро, які будуть надані у вигляді кредитів столицям для стимулювання їх військового виробництва. Хоча загальна ідея отримала одноголосну політичну підтримку, деталі все ще обговорюються, і триває активне лобіювання щодо того, чи можна витратити гроші на озброєння, вироблене поза межами блоку.

Окрім того, під час саміту ЄС у четвер кілька лідерів, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц, заявили, що ініціатива має бути відкрита для однодумців серед партнерів, що не входять до ЄС. "Для нас дуже важливо, щоб проєкти, які можуть бути підтримані, були відкриті для... країн, які не є частиною Європейського Союзу, але тісно співпрацюють з ним, таких як Великобританія, Норвегія, Швейцарія або Туреччина", — сказав Шольц.

Брюссельські дипломати стурбовані тим, що ініціатива на 150 мільярдів євро буде зірвана тим самим аргументом, який більше ніж рік затримував угоду щодо Європейської програми оборонної промисловості, фонду на 1,5 мільярда євро, що виділяє гранти на оборону. Зусилля щодо її реалізації зайшли в тупик цієї зими після того, як Париж вимагав обмежити частку, яку можна витратити на компоненти поза межами ЄС, і заборонити продукти з захистом інтелектуальної власності з третіх країн.

Чиновникам комісії, відповідальним за підготовку пропозиції, було пораджено тісно взаємодіяти з Парижем, Берліном та іншими країнами, щоб гарантувати її схвалення державами-членами та запобігти блокуванню під час подання.

Голова комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що кредити, які будуть спрямовані на сім ключових напрямків, включаючи протиповітряну та протиракетну оборону, артилерію та безпілотники, «допоможуть державам-членам об'єднати попит і закуповувати разом», а також нададуть "негайну військову техніку для України".

Польському уряду, який наразі головує в ЄС і якому доручено проводити міністерські зустрічі блоку, доведеться працювати під тиском необхідності швидкого досягнення угоди. Ініціативу може бути затверджено більшістю з 27 держав ЄС, але французька підтримка вважається необхідною, навіть якщо країна може опинитися в меншості — як показує прецедент EDIF.

"Ми знаходимося на етапі, коли це просто потрібно уладнати на користь швидкості, а не досконалості», — сказав дипломат ЄС, який брав участь у переговорах. "Але якщо не було бажання проштовхнути 1,5 мільярда євро, незважаючи на заперечення Франції, як ми повинні проштовхнути 150 мільярдів?".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила план щодо переозброєння Європи. У планах – мобілізувати близько 800 млрд євро на оборонні видатки.

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