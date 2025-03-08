Две страны не могут договориться по программе "перевооружения" ЕС — FT

На саммите ЕС лидеры высказали разные взгляды на включение партнеров не из ЕС в оборонную программу.

Франция и Германия в очередной раз сталкиваются в споре о роли стран, не являющихся членами ЕС, в программе оборонного "перевооружения".

Об этом пишет издание FT.

"Предлагаемое вливание 150 млрд евро в оборонную промышленность ЕС стало новой точкой напряженности в давней борьбе между Францией и Германией по программе перевооружения континента и того, следует ли включать в нее страны, не входящие в блок", говорится в сообщении.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила привлечь 150 млрд евро, которые будут предоставлены в виде кредитов столицам для стимулирования их военного производства. Хотя общая идея получила единогласную политическую поддержку, детали все еще обсуждаются, и продолжается активное лоббирование относительно того, можно ли потратить деньги на вооружение, произведенное вне блока.

Кроме того, на саммите ЕС в четверг несколько лидеров, в частности канцлер Германии Олаф Шольц, заявили, что инициатива должна быть открыта для единомышленников среди партнеров, не входящих в ЕС. "Для нас очень важно, чтобы поддерживаемые проекты были открыты для... стран, которые не являются частью Европейского Союза, но тесно сотрудничают с ним, таких, как Великобритания, Норвегия, Швейцария или Турция", — сказал Шольц.

Брюссельские дипломаты обеспокоены тем, что инициатива на 150 миллиардов евро будет сорвана тем же аргументом, который больше года задерживал соглашение по Европейской программе оборонной промышленности, фонду на 1,5 миллиарда евро, выделяющему гранты на оборону. Усилия по ее реализации зашли в тупик этой зимой после того, как Париж требовал ограничить часть, которую можно потратить на компоненты вне ЕС, и запретить продукты с защитой интеллектуальной собственности из третьих стран.

Чиновникам комиссии, ответственным за подготовку предложения, было рекомендовано тесно взаимодействовать с Парижем, Берлином и другими странами, чтобы гарантировать его одобрение государствами-членами и предотвратить блокирование во время представления.

Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кредиты, которые будут направлены на семь ключевых направлений, включая противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерию и беспилотники, «помогут государствам-членам объединить спрос и закупать вместе», а также предоставят "немедленную военную".

Польскому правительству, председательствующему в ЕС и которому поручено проводить министерские встречи блока, придется работать под давлением необходимости быстрого достижения соглашения. Инициатива может быть утверждена большинством из 27 государств ЕС, но французская поддержка считается необходимой, даже если страна может оказаться в меньшинстве, как показывает прецедент EDIF.

"Мы находимся на этапе, когда это просто нужно устроить в пользу скорости, а не совершенства», — сказал участвовавший в переговорах дипломат ЕС. "Но если не было желания протолкнуть 1,5 миллиарда евро, несмотря на возражения Франции, как мы должны протолкнуть 150 миллиардов?".

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен озвучила план по перевооружению Европы. В планах – мобилизовать около 800 млрд евро на оборонные расходы.

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