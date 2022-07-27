Джонсон може стати наступним генсеком НАТО - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який нещодавно подав у відставку, може стати наступним генеральним секретарем НАТО.

Відповідні зміни можуть відбутися вже у вересні наступного року, коли чинний очільник Альянсу покине свій пост.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що Джонсона вже давно розглядають на посаду генсека НАТО через недовіру США до діячів Євросоюзу, які очолюють Альянс. Крім того, старші лідери Консервативної партії Британії також підтримують кандидатуру Джонсона на місце генсека.

Так, депутат Марк Франсуа переконаний, що політична спадщина Джонсона буде спірною протягом багатьох років. Водночас єдине, що точно залишиться безперечним - це абсолютна непохитна підтримка України.

"Якби він (Джонсон - ред.) подав заявку на посаду генерального секретаря НАТО, я підозрюю, що він міг би покластися на президента Зеленського в плані рекомендації", - зазначив Франсуа.

Водночас колишній командувач британської армії лорд Даннатт заявив, що не став би підтримувати кандидатуру Джонсона через його характер.

"Безсумнівно, він зробив багато хорошого, і наша повна підтримка України просто фантастична. Але я боюся, що це особисті речі, відсутність чесності, відсутність довіри. Чесно кажучи, ми не хочемо виставляти Бориса Джонсона на міжнародній арені для нових насмішок. Він ганьба нації", - заявив Даннатт.

Видання зазначає, що не всі країни ЄС схвалюють кандидатуру Джонсона. Так, якщо Джонсон подасть свою заявку на пост генсека НАТО, він зіткнеться з французьким вето, оскільки рішення в Альянсі ухвалюються одноголосно.

Зазначимо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який на початку вересня йде у відставку, планує вдруге очолити британський уряд. Він переконаний, що прихід до влади будь-якого наступника може стати катастрофою для Консервативної партії.

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