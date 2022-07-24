Джонсон після відставки має намір знову стати прем'єром – The Times

За словами співрозмовників видання, Джонсон переконаний, що прихід до влади будь-якого наступника може стати катастрофою для Консервативної партії.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який на початку вересня йде у відставку, планує вдруге очолити британський уряд.

Про це пише The Sunday Times.

У виданні зазначають, що Джонсон має всі шанси повторити шлях свого кумира Вінстона Черчілля, який двічі посідав посаду прем’єра.

За словами співрозмовників The Sunday Times, Джонсон переконаний, що прихід до влади будь-якого наступника може стати катастрофою для Консервативної партії.

"Він думає, що той, хто його замінить, може стати катастрофою, і ми можемо повернутися сюди за кілька років", – каже анонімний соратник поки що чинного прем'єра.

Зазначається, що понад 7,6 тисяч членів Консервативної партії підписали петицію з вимогою включити Джонсона до списку кандидатів на пост прем'єр-міністра поруч із колишнім главою міністерства фінансів Ріші Сунаком та міністеркою закордонних справ Ліз Трасс.

Нагадаємо, 7 липня Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії. Він ухвалив таке рішення через політичну кризу та хвилю відставок членів британського уряду.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що після відставки Джонсона підтримка від Британії не зміниться. У цьому главу держави запевнив сам британський прем'єр.

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