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ЗСУ відбили штурми ворога на Краматорському напрямку - Генштаб

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ЗСУ відбили штурми ворога на Краматорському напрямку - Генштаб

Фото: Associated Press

Росіяни зі ствольної та реактивної артилерії обстрілювали на Краматорському напрямку райони шести населених пунктів.

Російські окупанти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти на Краматорському напрямку.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне. Українські воїни вже вкотре відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське та Білогорівка – Верхньокам’янське. Окупанти, з втратами, відійшли”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що росіяни панікують і змінюють плани у Херсоні через наступ ЗСУ.

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