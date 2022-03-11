Екссоліст гурту "Отпетые мошенники" скоїв самогубство

В'ячеславу Зінурову було 50 років.

Засновник та екссоліст гурту "Отпетые мошенники" В'ячеслав Зінуров скоїв самогубство.

Артист, який був більш відомий як Том Хаос, помер у віці 50 років. Інформацію про його смерть підтвердили на офіційній сторінці артиста в Instagram.

За попередньою інформацією виконавець повісився. Тіло Зінурова знайшли у його будинку у Підмосков'ї, в якому він проживав один. Дружини та дітей у співака не було.

В'ячеслав Зінуров / instagram.com/tomchaos

Як розповіли друзі В'ячеслава, передає Telegram-канал Mash, перед смертю виконавець був у депресії через відсутність концертів, а також зіпсовані стосунки з колишніми членами гурту. Зокрема, близькі розповіли, що у Зінурова був конфлікт з Сергієм Амораловим. За його словами, Аморалов обманював його та заборгував велику суму, тому Том Хаос залишив колектив у серпні 2021.

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