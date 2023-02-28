Гонконг повертається до "звичайного життя" і скасовує масковий режим

Вимога носити маски незбаром буде скасована на вулиці та всередині приміщень, зокрема, і в громадському транспорті.

Від середи, 1 березня, у Гонконзі не діятиме обов’язковий масковий режим. Таким чином у спеціальний адміністративний район Китаю скасовує останнє серйозне Covid-обмеження.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на Джона Лі, голову адміністрації Гонконга. .

Він розповів, що вимога носити маски скасується на вулиці та всередині приміщень, зокрема, і в громадському транспорті. Але в лікарнях та будинках для людей поважного віку поки що вимагатимуть носіння масок.

Це рішення ухвалили, оскільки в місті створено імунний бар’єр. Останнім часом не фіксують приросту захворювань на коронавірус. Лі вважає, що відновлення "звичайного життя" у Гонконгу гарно вплине на економіку Гонконгу.

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Раніше ми повідомляли, що Гонконг роздає пів мільйна безкоштовних авіаквитків, вартість яких - 250 мільйонів євро. Таким чином собливий адміністративний район КНР сподівається відновити масштабний вплив пандемії на індустрію туризму.

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