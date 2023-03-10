Хто повалить путінський режим у Росії: в ООН дали відповідь 

Росія та Іран - це одні з найкорумпованіших держав у світі, впевнені в ООН.

У Росії назрівають кардинальні зміни, пов'язані зі зміною влади. В ООН вважають, що опозиційні політики можуть повалити диктаторський режим Путіна.

Таку думку висловив ірландський дипломат, координатор системи ООН в Україні Френсіс О'Доннелл в інтерв'ю haqqin.az.

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"В Ірані, як і в Росії, назріли кардинальні зміни. Обидві ці країни – одні з найкорумпованіших у світі. Там не працюють конвенції Організації Об'єднаних Націй, які перешкоджають процвітанню продажних політиків. Тому за нинішніх режимів в Ірані та Росії неможлива демократія, як неможливо і дотримання прав людини", - впевнений О'Доннелл.

Він розповів, що у Лондоні є російська школа громадянської освіти, представники якої мають надію на повалення влади Путіна. І для цього вони вивчають шляхи встановлення у Росії демократичної системи та забезпечення прав людини.

"Таких небайдужих людей налічується від 25 до 30 тисяч, і з ними пов'язані великі надії на майбутнє Росії. Вони повернуться до своєї країни і змінять режим", - додав він.

Нагадаємо, у Кремлі готуються до виборів, в яких, впевнені, що виграє чинний російський президент Володимир Путін. На думку політичного експерт Максима Джигуна, очікується, що результати Путіна будуть кращими, ніж у 2018 році, хоча сам диктатор про свої плани брати участь у кампанії не оголошував.

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