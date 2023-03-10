Кто свергнет путинский режим в России: в ООН ответили

Россия и Иран – это одни из самых коррумпированных государств в мире, уверены в ООН.

В России назревают кардинальные перемены, связанные с сменой власти. В ООН считают, что оппозиционные политики могут свергнуть диктаторский режим Путина.

Такое мнение выразил ирландский дипломат, координатор системы ООН в Украине Фрэнсис О'Доннелл в интервью haqqin.az.

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"В Иране, как и в России, назрели кардинальные изменения. Обе эти страны – одни из самых коррумпированных в мире. Там не работают конвенции Организации Объединенных Наций, препятствующие процветанию продажных политиков. Поэтому при нынешних режимах в Иране и России невозможна демократия, как невозможно и соблюдение прав человека", — уверен О'Доннелл.

Он рассказал, что в Лондоне есть российская школа гражданского образования, представители которой надеются на свержение власти Путина. И для этого они изучают пути установления в России демократической системы и прав человека.

"Таких неравнодушных людей насчитывается от 25 до 30 тысяч, и с ними связаны большие надежды на будущее России. Они вернутся в свою страну и изменят режим", — добавил он.

Напомним, в Кремле готовятся к выборам, в которых уверены, что выиграет действующий российский президент Владимир Путин. По мнению политического эксперта Максима Джигуна, ожидается, что результаты Путина будут лучше, чем в 2018 году, хотя сам диктатор о своих планах участвовать в кампании не объявлял.

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