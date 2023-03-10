В Славянске прогремели мощные взрывы

В области объявлена "тревога".
В Славянске Донецкой области в пятницу, 10 марта, прогремели мощные взрывы. Первый из них случился еще до объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина.
Отмечается, что "тревогу" объявили только после взрыва. Уже через несколько минут в городе снова раздались взрывы. К слову, официальной информации пока нет. Поэтому пока причины взрывов не известны.
Воздушную тревогу в Донецкой области объявили в 14:51, а продолжалась она до 15:23. Впрочем, уже 15:43 "тревога" снова началась.
Напомним, военный обозреватель Алексей Гетьман отмечает, что оккупанты пытаются выйти на Лиман, Изюм, чтобы потом прорваться в Славянск. Им это не удается. По словам Гетьмана, линия фронта в Лиманском направлении постоянно перемещается.
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