В Славянске прогремели мощные взрывы

В Славянске Донецкой области в пятницу, 10 марта, прогремели мощные взрывы. Первый из них случился еще до объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина.

Отмечается, что "тревогу" объявили только после взрыва. Уже через несколько минут в городе снова раздались взрывы. К слову, официальной информации пока нет. Поэтому пока причины взрывов не известны.

Воздушную тревогу в Донецкой области объявили в 14:51, а продолжалась она до 15:23. Впрочем, уже 15:43 "тревога" снова началась.

Напомним, военный обозреватель Алексей Гетьман отмечает, что оккупанты пытаются выйти на Лиман, Изюм, чтобы потом прорваться в Славянск. Им это не удается. По словам Гетьмана, линия фронта в Лиманском направлении постоянно перемещается.

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