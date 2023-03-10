У Слов'янську пролунали потужні вибухи

У Слов'янську Донецької області у п'ятницю, 10 березня, пролунали потужні вибухи. Перший з них стався ще до оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляють кореспонденти РБК-Україна.

Наголошується, що "тривогу" оголосили лише після вибуху. Вже за декілька хвилин у місті знову пролунали вибухи. До слова, офіційної інформації поки немає. Тому поки що причини вибухів не відомі.

Повітряну тривогу на Донеччині оголосили о 14:51, а тривала вона до 15:23. Втім, вже 15:43 "тривога" знову розпочалася.

Нагадаємо, військовий оглядач Олексій Гетьман наголошує, що окупанти намагаються вийти на Лиман, Ізюм, щоби потім продертися до Слов'янська. Їм це не вдається. За словами Гетьмана, лінія фронту на Лиманському напрямку постійно переміщується.

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