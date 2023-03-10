Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Слов'янську пролунали потужні вибухи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
942
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Слов'янську пролунали потужні вибухи

Фото: Associated Press

В області оголошено "тривогу".

У Слов'янську Донецької області у п'ятницю, 10 березня, пролунали потужні вибухи. Перший з них стався ще до оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляють кореспонденти РБК-Україна.

Наголошується, що "тривогу" оголосили лише після вибуху. Вже за декілька хвилин у місті знову пролунали вибухи. До слова, офіційної інформації поки немає. Тому поки що причини вибухів не відомі.

Повітряну тривогу на Донеччині оголосили о 14:51, а тривала вона до 15:23. Втім, вже 15:43 "тривога" знову розпочалася. 

Нагадаємо, військовий оглядач Олексій Гетьман наголошує, що окупанти намагаються вийти на Лиман, Ізюм, щоби потім продертися до Слов'янська. Їм це не вдається. За словами Гетьмана, лінія фронту на Лиманському напрямку постійно переміщується.

Читайте також:

Прощання з "Да Вінчі" у Києві: тисячі людей прийшли віддати останню шану

Прощання з "Да Вінчі" у Києві: тисячі людей прийшли віддати останню шану

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
942
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація