ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
1 хв

Інтронізація нового Папи Римського — стало відомо, коли відбудеться

Поки що незрозуміло, як Лев XIV керуватиме церквою, але одне можна сказати точно: новий понтифік матиме виснажливий графік.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Папа Римський Лев XIV

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

Папа Римський Лев XIV буде офіційно інтронізований під час меси 18 травня, а свою першу загальну аудієнцію здійснить 21 травня.

Про це пише Reuters.

Ватикан оприлюднив розклад найближчих подій Папи, серед яких зустрічі з кардиналами, чиновниками Ватикану, представниками ЗМІ та дипломатичним корпусом.

Нагадаємо, кардинал Роберт Превоcт став новим Папою Римським і прийняв сан під ім’ям Лев XIV. Лев XIV — перший представник США на святому престолі. Йому 69 років, він народився у Чикаго.

69-річний кардинал став першим американським понтифіком, очоливши Римо-католицьку церкву, що налічує 1,4 млрд вірян.

8 травня новообраний Папа виголосив з балкона базиліки святого Петра свою першу промову.

Звернувшись до юрби італійською мовою, понтифік сказав: «Мир усім вам. Найдорожчі брати й сестри, це перше вітання воскреслого Христа. Я хотів би передати вітання миру вашим родинам, усім вам, де б ви не були. Нехай мир буде з вами».

Напередодні 133 кардинали з усього світу зібралися у Римі, щоб обрати наступного понтифіка після смерті Папи Римського Франциска, який помер у Великодній понеділок, 21 квітня.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
227
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie