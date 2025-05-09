Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

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Папа Римський Лев XIV буде офіційно інтронізований під час меси 18 травня, а свою першу загальну аудієнцію здійснить 21 травня.

Про це пише Reuters.

Ватикан оприлюднив розклад найближчих подій Папи, серед яких зустрічі з кардиналами, чиновниками Ватикану, представниками ЗМІ та дипломатичним корпусом.

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Нагадаємо, кардинал Роберт Превоcт став новим Папою Римським і прийняв сан під ім’ям Лев XIV. Лев XIV — перший представник США на святому престолі. Йому 69 років, він народився у Чикаго.

69-річний кардинал став першим американським понтифіком, очоливши Римо-католицьку церкву, що налічує 1,4 млрд вірян.

8 травня новообраний Папа виголосив з балкона базиліки святого Петра свою першу промову.

Звернувшись до юрби італійською мовою, понтифік сказав: «Мир усім вам. Найдорожчі брати й сестри, це перше вітання воскреслого Христа. Я хотів би передати вітання миру вашим родинам, усім вам, де б ви не були. Нехай мир буде з вами».

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Напередодні 133 кардинали з усього світу зібралися у Римі, щоб обрати наступного понтифіка після смерті Папи Римського Франциска, який помер у Великодній понеділок, 21 квітня.