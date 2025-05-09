Аміачна селітра чи карбамід: що обрати для кращого врожаю радять експерти

Селітра та карбамід

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На ринку азотних добрив представлено чимало варіантів, серед яких особливою популярністю користуються аміачна селітра та карбамід (відомий також як сечовина). Обидва є ефективними джерелами азоту, необхідного для росту та розвитку рослин, проте мають свої особливості застосування та впливу. Як же розібратися, що краще підійде саме для ваших потреб? Наші експерти допоможуть вам у цьому питанні.

Що таке аміачна селітра

Аміачна селітра (NH4​NO3​) — це мінеральне азотне добриво, яке містить близько 34% азоту в двох формах: амонійній (NH4+​) та нітратній (NO3−​). Нітратна форма азоту є швидкодоступною для рослин і засвоюється одразу після внесення, забезпечуючи швидкий ріст вегетативної маси. Амонійна форма засвоюється повільніше, після процесу нітрифікації в ґрунті, забезпечуючи пролонговану дію.

Як розпізнати аміачну селітру

Аміачна селітра найчастіше виглядає як білі або злегка жовтуваті гранули. Гранули можуть бути різного розміру, але зазвичай вони однорідні. Важливо пам’ятати, що аміачна селітра є гігроскопічною, тобто здатна поглинати вологу з повітря, що може призвести до її злежування.

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Що таке карбамід (сечовина)

Карбамід (CO (NH2​)2​) — це високоефективне азотне добриво, яке містить близько 46% азоту в амідній формі (NH2​). Для засвоєння рослинами амідна форма азоту спочатку повинна пройти процес гідролізу в ґрунті за участю ферменту уреази, перетворюючись на амонійну форму, а потім — на нітратну. Це робить дію карбаміду більш повільною та пролонгованою порівняно з аміачною селітрою.

Як виглядає карбамід

Карбамід найчастіше має вигляд білих або напівпрозорих гранул або кристалів. На відміну від аміачної селітри, карбамід менш гігроскопічний і менше схильний до злежування при правильному зберіганні.

Як розрізнити селітру від карбаміду (мочевини) за зовнішнім виглядом

Хоча обидва добрива зазвичай білого кольору, є деякі візуальні відмінності:

Аміачна селітра — це добриво у вигляді дрібних, однорідних гранул, може мати злегка жовтуватий відтінок. Схильна до злежування.

Карбамід може бути у вигляді більших, більш прозорих гранул або кристалів. Менш схильний до злежування.

Однак, найбільш надійним способом розрізнити ці добрива є маркування на упаковці. Завжди уважно читайте етикетку.

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Що краще: селітра чи карбамід

Вибір між аміачною селітрою та карбамідом залежить від конкретних потреб рослин, фази їхнього розвитку, типу ґрунту та погодних умов:

Аміачна селітра: застосування

Аміачна селітра краще підходить для швидкого підживлення рослин, особливо навесні на початку вегетації, коли потрібен швидкий старт росту. Ефективна на холодних та вологих ґрунтах, де процес нітрифікації може бути уповільнений.

Аміачна селітра частіше використовується для озимих та ярих зернових культур для ранньовесняного підживлення, забезпечуючи швидкий старт росту після зими, для овочевих культур (капуста, помідори, огірки, морква, цибуля), для підживлення навесні після початку вегетації плодових дерев та ягідних кущів, газонів для швидкого відновлення зеленої маси навесні та протягом вегетаційного періоду.

Її часто вносять навесні під передпосівну обробку ґрунту або для підживлення вже вегетуючих рослин.

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Коли вносити аміачну селітру

Найчастіше її вносять навесні під передпосівну культивацію або для підживлення в період активного росту.

Як розводити аміачну селітру

Аміачну селітру можна використовувати як у сухому вигляді, так і у вигляді розчину для кореневого та позакореневого підживлення. Пропорції розведення залежать від культури, фази її розвитку та способу внесення:

Для кореневого підживлення овочевих культур зазвичай розводять 15-20 г на 10 л води на 1 кв.м. Для молодих рослин концентрація може бути нижчою (близько 40 г на 10 л для розсади з розрахунку на лунку до 6 г гранул).

Для підживлення плодових дерев рекомендується розводити 25 г на 10 л води для поливу пристовбурового кола після появи листя.

Перед застосуванням аміачної селітри у вигляді розчину, гранули необхідно повністю розчинити у теплій воді. Поливати рослини слід по вологій землі.

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Карамбід: застосування для городніх та садових культур

Карбамід є кращим вибором для основного внесення під посів або посадку, оскільки його дія є більш пролонгованою. Менш схильний до вимивання з ґрунту порівняно з нітратною формою азоту в селітрі, особливо на легких ґрунтах.

Карбамід ефективний для підживлення плодових дерев, ягідних кущів, овочевих та декоративних культур. Його використовують як для кореневого, так і для позакореневого підживлення (обприскування листя), оскільки менш обпікає листя при правильній концентрації.

Він також менш закислює ґрунт порівняно з аміачною селітрою, що може бути важливим для деяких культур.

Коли вносити карбамід

Його вносять як восени під оранку, так і навесні під передпосівну обробку. Для позакореневого підживлення застосовують у період вегетації.

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Скільки потрібно карбаміду на 10 л води для позакореневого підживлення

Для позакореневого підживлення зазвичай використовують розчин карбаміду концентрацією 0,5-1% для овочевих культур та 1-2% для плодових дерев і ягідних кущів. Це означає 50-100 г карбаміду на 10 л води для овочів та 100-200 г карбаміду на 10 л води для плодових і ягідних культур. Важливо ретельно розчинити карбамід у воді та проводити обприскування в похмуру погоду або ввечері, щоб уникнути опіків листя.

Отже, аміачна селітра забезпечує швидке надходження азоту, що є важливим на початкових етапах росту та для швидкого відновлення вегетативної маси. Карбамід діє повільніше, забезпечуючи пролонговане живлення азотом і є більш універсальним добривом для різних фаз розвитку рослин та способів внесення.

Остаточний вибір залежить від ваших конкретних цілей та умов вирощування. Рекомендується також враховувати результати аналізу ґрунту для визначення оптимальної потреби рослин в азоті та вибору найбільш ефективного добрива.