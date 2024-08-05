Ізраїль заявив про ракетну атаку з боку Лівану

В ніч проти 5 серпня ізраїльська протиповітряна оборона спрацювала через фіксацію повітряних цілей, що прямували з боку Лівану.

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Про це йдеться у повідомленні Армію оборони Ізраїлю.

У повідомленні вказується, що в результаті атаки двоє військовослужбовців зазнали поранень, а на півночі країни були виявлені уламки після роботи ППО.

Військові Ізраїля заявили, що після сигналів повітряної тривоги на півночі країни було ідентифіковано "численні підозрілі повітряні цілі, що перетинали Ліван".

"Кілька перехоплювачів було запущено до цілей, і було виявлено падіння поблизу Айєлет Ха-Шахар", - йдеться в повідомленні.

У вказаному аргоні в результаті обстрілу постраждав один офіцер та солдат, які отримали поранення середньої тяжкості.

Також у регіоні була зафіксована пожежа, гасінням якої займаються спеціальні служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у понеділок Іран може атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАС.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі "Хезболла" випустила близько 30 ракет по Ізраїлю.

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