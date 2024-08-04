Вночі "Хезболла" випустила близько 30 ракет по Ізраїлю

Напередодні ввечері, 3 серпня, терористичне угруповання "Хезболла" випустило близько 30 ракет з Лівану по Верхній Галілеї в Ізраїлі. Перед тим бойовики взяли на себе відповідальність за обстріл відразу після півночі.

Про це заявили в ЦАХАЛ, повідомляє The Times of Israel.

Військові кажуть, що більшість ракет були перехоплені засобами протиповітряної оборони, хоча одна влучила в район Бейт-Гілель, а кілька впали на відкритих територіях. Минулося без постраждалих, наголосили в ЦАХАЛ.

Реактивні літаки ВПС атакували пускову установку, яка випустила ракети, в районі Марджааюн на півдні Лівану разом з іншою інфраструктурою бойовиків неподалік, додається у військовій заяві.

ЦАХАЛ заявив, що також ліквідував загрозу в районі Одайссе за допомогою артилерійського вогню.

Як повідомлялося, Ізраїль завдав ударів по обʼєктах "Хезболли" в Лівані. Під удар потрапили інфраструктурні та військові обʼєкти.

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