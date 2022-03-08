L'oreal закриває свої магазини у Росії

L'oreal закриває свої магазини у Росії

Косметична компанія приєдналася до брендів, які припинили свою роботу на території Росії.

Компанія з виробництва косметики та парфумерії L'oreal закриває свої магазини та онлайн-магазини у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Французька компанія рішуче засуджує військові дії Росії, тому зупиняє і всі інвестиції у Росії.

Зазначимо, L'oreal виробляє безліч популярних марок косметики, парфумів та засобів по догляду за шкірою та волоссям: L'Oréal Paris, Kiehl's, Maybelline New York, Biotherm, Cacharel, Garnier, Giorgio Armani Parfums and Cosmetics, Lancôme, Vichy, La Roche Posay та багато інших. Серед брендів є як представники косметики люкс, так і аптечні марки.

Читайте також: