L'oreal закрывает свои магазины в России

L'oreal закрывает свои магазины в России

Косметическая компания присоединилась к брендам, которые прекратили свою работу на территории России.

Компания по производству косметики и парфюмерии L'oreal закрывает свои магазины и онлайн-магазины в ответ на вторжение России в Украину.

Французская компания решительно осуждает военные действия России, поэтому приостанавливает и все инвестиции в России.

Отметим, L'oreal производит множество популярных марок косметики, духов и средств по уходу за кожей и волосами: L’Oréal Paris, Kiehl's, Maybelline New York, Biotherm, Cacharel, Garnier, Giorgio Armani Parfums and Cosmetics, Lancôme, Vichy, La Roche Posay и многие другие. Среди брендов присутствуют как представители косметики люкс, так и аптечные марки.

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