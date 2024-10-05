На Гаїті озброєна банда розстріляла 70 людей

До міста Понт-Сонде, в сільськогосподарському регіоні Артібоніт на заході Гаїті, увірвалися члени банди та вбили щонайменше 70 осіб. Понад 6000 людей були змушені тікати.

Про це повідомляє Reuters.

Лідер банди "Гран Гріф" Лаксон Елан взяв на себе відповідальність за масове вбивство, заявивши, що це була помста за те, що цивільні залишалися пасивними, в той час як поліція і групи самооборони вбивали його солдатів.

Місцева влада повідомила, що члени банди підпалили десятки будинків і транспортних засобів, що стало одним з найсмертоносніших нападів за останні роки в країні.

"Цей злочин проти беззахисних жінок, чоловіків і дітей є нападом не лише на жертв, але й на весь гаїтянський народ", - заявив прем'єр-міністр Гаррі Коніль.

Наразі на місці перебуває підкріплення, щоб утримати ситуацію під контролем, і сили безпеки контролюють ситуацію.

Нагадаємо, в одному з розважальних районів Бірмінгема, штат Алабама, сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 4 людини, а ще 17 отримали поранення.