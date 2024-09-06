В Одесі посеред вулиці розстріляли чоловіка

Сьогодні, 6 вересня, у Київському районі Одеси сталась стрілянина, поранення отримав чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

За даними поліції, близько 9:00 ранку на спецлінію "102" зателефонував чоловік, який повідомив, що невідомий здійснив декілька пострілів у перехожого і втік. Потерпілого госпіталізували.

"Наразі там працює слідчо-оперативна група, криміналісти. Обставини події встановлюються", — йдеться у повідомленні.

Стрілянина просто посеред багатоповерхівок у Києві! Чим все закінчилось?

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