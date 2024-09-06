В Одессе посреди улицы расстреляли мужчину

Сегодня, 6 сентября, в Киевском районе Одессы произошла стрельба, ранение получил мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

По данным полиции, около 9:00 утра на спецлинию "102" позвонил по телефону мужчина, который сообщил, что неизвестный совершил несколько выстрелов в прохожего и скрылся. Потерпевшего госпитализировали.

"В настоящее время там работает следственно-оперативная группа, криминалисты. Обстоятельства происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.

Стрельба прямо посреди многоэтажек в Киеве! Чем все закончилось?

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