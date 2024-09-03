У Києві – стрілянина: що трапилося та чому причина шокує

У Києві двоє чоловіків "зчепилися" через парковку. В хід пішли не тільки кулаки, але й пістолет. Відео конфлікту потрапило до Мережі.

Всі деталі кричущого інциденту, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Не поділили паркінг

У Києві біля житлового комплексу "Амурський" трапилася стрілянина. Як виявилося, між двома чоловіками стався конфлікт через припарковане авто. У подальшому між учасниками виникла бійка.

Однак, тільки кулаками інцидент не закінчився. Судячи з відео, у чоловіка в чорному був пістолет у руках, він здійснив декілька пострілів у бік опонента. Спочатку чоловік стріляв у землю, а потім поцілив іншому чоловіку в ноги, пишуть у Мережі.

Поліція Києва за фактом стрілянини в Голосіївському районі міста розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Інформація про стрілянину на прибудинковій території в одному зі столичних ЖК надійшла до правоохоронців 2 вересня 2024 року близько 19:10. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпажі патрульної поліції.

"Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом стрілянини у Голосіївському районі. Попередньо встановлено, що між двома чоловіками відбувся конфлікт через припарковане авто одного з них. У подальшому між учасниками виникла бійка, у ході якої водій транспортного засобу із зареєстрованої зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента."

Внаслідок стрілянини місцевий мешканець 1975 року народження дістав тілесні ушкодження. Потерпілого лікарі госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги. Стрільця затримано, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини цієї події.

Скандал між військовим ветераном і поліцейською

Нагадаю, що це не перший конфлікт, який виникає через парковку. Все почалося ще 14 серпня. У мережі Фейсбук військовий Павло Якімчук поширив допис, у якому розповів про свою поїздку до будівельного гіпермаркету, яка обернулась скандалом на всю країну.

У поліції відреагували

Того ж дня на пост військового звернула увагу поліція Київської області, вони написали коментар до допису Павла та пообіцяли розібратися.

Заява військового

Сам військовий згодом записав відеозвернення, у якому пояснив, що він ветеран Сил спеціальних операцій ЗСУ і має другу групу інвалідності, а тому як ніхто знає, як важко іноді даються зайві пройдені метри. Крім цього, Павло наголосив, що поліцію поважає, і саме поліцейські колись врятували йому життя, а от такі панянки не мають паплюжити честь своїх колег.

А вже наступного дня стало відомо, що ж це за пані поліцейська, а її обличчя тепер знатиме вся країна.

Поліцейська вийшла на зв’язок

Сам Павло 15 серпня розповів, що поліцейська його згодом розшукала та намагалася “помиритися”, але згодом почала кидатися звинуваченнями на адресу військового знову, а потім і взагалі зачистила листування.

Як покарали поліцейську?

Варто зазначити, що у поліції оперативно відреагували на скандал, поліцейська Олена Орещєнко тепер має статус безробітної, також водію прилетить штраф за порушення правил паркування.

Раніше повідомлялося про те, що у Києві готували чотири теракти – зловмисники хотіли підірвати будівельні гіпермаркети та парковки кафе.

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