Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на ранок 5 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 659 220 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1280 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупаційної армії:

особового складу ‒ близько 659 220 (+1280) осіб,

танків ‒ 8916 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 17658 (+31) од,

артилерійських систем – 19037 (+72) од,

РСЗВ – 1216 (+4) од,

засоби ППО ‒ 970 (+5) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16529 (+35),

крилаті ракети ‒ 2613 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25905 (+85) од,

спеціальна техніка ‒ 3344 (+11).

Як повідомлялося, ЗСУ влаштували розгром російської бронетехніки на Курахівському напрямку. Окупанти кидають великі сили на прорив до Курахового. В жовтні вже було два масовані штурм в районі села Костянтинівка

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