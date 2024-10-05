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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Знищено майже 660 тисяч солдатів армії РФ. / Фото: Associated Press

За добу знищено чимало техніки ворога.

Станом на ранок 5 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 659 220 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1280 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупаційної армії:

  • особового складу ‒ близько 659 220 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 8916 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17658 (+31) од,
  • артилерійських систем – 19037 (+72) од,
  • РСЗВ – 1216 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 970 (+5) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16529 (+35),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25905 (+85) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3344 (+11).

Як повідомлялося, ЗСУ влаштували розгром російської бронетехніки на Курахівському напрямку. Окупанти кидають великі сили на прорив до Курахового. В жовтні вже було два масовані штурм в районі села Костянтинівка

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