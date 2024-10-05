Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

За добу знищено чимало техніки ворога.
Станом на ранок 5 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 659 220 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1280 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати окупаційної армії:
- особового складу ‒ близько 659 220 (+1280) осіб,
- танків ‒ 8916 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17658 (+31) од,
- артилерійських систем – 19037 (+72) од,
- РСЗВ – 1216 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 970 (+5) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16529 (+35),
- крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25905 (+85) од,
- спеціальна техніка ‒ 3344 (+11).
Як повідомлялося, ЗСУ влаштували розгром російської бронетехніки на Курахівському напрямку. Окупанти кидають великі сили на прорив до Курахового. В жовтні вже було два масовані штурм в районі села Костянтинівка
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