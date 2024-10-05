На Гаити вооруженная банда расстреляла 70 человек

В город Понт-Сонде, в сельскохозяйственном регионе Артибонит на западе Гаити, ворвались члены банды и убили, по меньшей мере, 70 человек. Более 6000 человек были вынуждены бежать.

Об этом сообщает Reuters.

Лидер банды "Гран Гриф" Лаксон Элан взял на себя ответственность за массовое убийство, заявив, что это была месть за то, что граждане оставались пассивными, в то время как полиция и группы самообороны убивали его солдат.

Местные власти сообщили, что члены банды подожгли десятки домов и транспортных средств, что стало одним из самых смертоносных нападений за последние годы в стране.

"Это преступление против беззащитных женщин, мужчин и детей является нападением не только на жертв, но и на весь гаитянский народ", — заявил премьер-министр Гарри Кониль.

В настоящее время на месте находится подкрепление, чтобы удержать ситуацию под контролем, и силы безопасности контролируют ситуацию.

Напомним, в одном из развлекательных районов Бирмингема, штат Алабама, произошла стрельба, в результате которой погибли 4 человека, а еще 17 получили ранения.