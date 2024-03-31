Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Над Іспанією пролетіла "вогняна куля": що це було (відео)

Над Іспанією пролетіла "вогняна куля": що це було (відео)

У небі над Іспанією 30 березня спостерігали політ невідомого об'єкта / Фото: скриншот з відео

Іспанські науковці спростували попереднє припущення про випробування французької балістичної ракети.

Яскравий болід, політ якого спостерігали на значній території Іспанії у ніч проти 30 березня, швидше за все був слідом від згорання в атмосфері “космічного сміття”, а не балістичною ракетою.

Про це повідомляє іспанське видання El Mundo з посиланням на заяву Вищої ради з наукових досліджень (CSIC). 

У цій заяві державне агентство зробило уточнення щодо попередніх висновків про можливий випробувальний запуск балістичної ракети з території Франції, стверджуючи, що “вогняна куля” над Іспанією з’явилася внаслідок повернення з орбіти Землі штучного об’єкта, “такого як супутники або залишки космічних апаратів”.

За словами астрофізика Жозепа Марії Тріго з Інституту космічних наук, залежного від CSIC, “повторні входи космічного сміття трапляються дедалі частіше”.

“Вогняна куля” пролетіла над Каталонією та Валенсією  приблизно опівночі 30 березня та зникла, упавши у Середземне море.

Нагадаємо, Повітряні сили Сербії 30 березня піднімали у небо винищувачі МіГ-29 через виявлення невідомого літального апарата над містом Валєво, яке розташоване приблизно за 100 кілометрів від столиці Белграда. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація