Над Іспанією пролетіла "вогняна куля": що це було (відео)

Яскравий болід, політ якого спостерігали на значній території Іспанії у ніч проти 30 березня, швидше за все був слідом від згорання в атмосфері “космічного сміття”, а не балістичною ракетою.

Про це повідомляє іспанське видання El Mundo з посиланням на заяву Вищої ради з наукових досліджень (CSIC).

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У цій заяві державне агентство зробило уточнення щодо попередніх висновків про можливий випробувальний запуск балістичної ракети з території Франції, стверджуючи, що “вогняна куля” над Іспанією з’явилася внаслідок повернення з орбіти Землі штучного об’єкта, “такого як супутники або залишки космічних апаратів”.

За словами астрофізика Жозепа Марії Тріго з Інституту космічних наук, залежного від CSIC, “повторні входи космічного сміття трапляються дедалі частіше”.

“Вогняна куля” пролетіла над Каталонією та Валенсією приблизно опівночі 30 березня та зникла, упавши у Середземне море.