У Сербії помітили невідомий літальний апарат – армія піднімала винищувачі

Сербія піднімала винищувачі через невідомий апарат у небі.

Повітряні сили Сербії 30 березня піднімали у небо винищувачі МіГ-29 через виявлення невідомого літального апарата над містом Валєво, яке розташоване приблизно за 100 кілометрів від столиці Белграда.

Про це повідомило Міністерство оборони Сербії.

Невідомий літальний апарат помітили на висоті 5500 метрів над Валєво о 10:39 Сили з контролю та захисту суверенітету повітряного простору країни.

"На підставі наказу президента Республіки та головнокомандувача Збройними силами Сербії Александара Вучича на чергування була залучена пара винищувачів МіГ-29", - йдеться в заяві міністерства.

Проте ціль була втрачена. Винищувачі МіГ-29 продовжили політ і обстежили зону згідно з процедурою з метою уточнення ситуації. Після обстеження зони пілоти отримали наказ повернутися на аеродром базування, а решта Сил продовжила регулярний моніторинг та спостереження за повітряним простором.

Нагадаємо, під час однієї з атак РФ по Україні до Румунії залетів іранський безпілотник Shahed-136.

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