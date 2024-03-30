Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
На околиці Ужгорода на ходу спалахнув автомобіль: відео

На околиці Ужгорода на ходу спалахнув автомобіль: відео

На околиці Ужгорода на ходу спалахнув автомобіль: відео

На околиці Ужгорода згорів автомобіль, який спалахнув під час руху / Фото: Віталій Глагола

На місце події прибули пожежники, які допомогли приборкати вогонь.

У суботу, 30 березня, на об’їзній автодорозі Ужгорода згорів автомобіль.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі місцевий журналіст Віталій Глагола.

За його словами, чорний Hyundai спалахнув під час руху, водій з’їхав на узбіччя, але самостійно погасити полум’я не зміг.

"Це сталось біля повороту на старий кар'єр", - уточнив журналіст.

На місце події прибули пожежники, які допомогли приборкати вогонь. Що стало причиною пожежі, наразі невідомо.

На околиці Ужгорода на ходу спалахнув автомобіль

На околиці Ужгорода на ходу спалахнув автомобіль

Нагадаємо, напередодні в Ужгороді затримали водія BMW, який після зупинки його транспортного засобу через неадекватну їзду завдав тілесних ушкоджень співробітникові поліції.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація