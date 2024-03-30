На околиці Ужгорода на ходу спалахнув автомобіль: відео

На місце події прибули пожежники, які допомогли приборкати вогонь.

У суботу, 30 березня, на об’їзній автодорозі Ужгорода згорів автомобіль.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі місцевий журналіст Віталій Глагола.

За його словами, чорний Hyundai спалахнув під час руху, водій з’їхав на узбіччя, але самостійно погасити полум’я не зміг.

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"Це сталось біля повороту на старий кар'єр", - уточнив журналіст.

На місце події прибули пожежники, які допомогли приборкати вогонь. Що стало причиною пожежі, наразі невідомо.

На околиці Ужгорода на ходу спалахнув автомобіль

Нагадаємо, напередодні в Ужгороді затримали водія BMW, який після зупинки його транспортного засобу через неадекватну їзду завдав тілесних ушкоджень співробітникові поліції.

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