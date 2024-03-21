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На Закарпатті діти принесли додому з річки стару протитанкову міну

На Закарпатті діти принесли додому з річки стару протитанкову міну

На Закарпатті діти принесли додому з річки стару протитанкову міну

Фахівці-піротехніки ДСНС вилучили міну, вивезли її та знищили контрольованим підривом / Фото: ДСНС у Закарпатській області

Дорослі одразу ж усвідомили небезпеку та звернулись по допомогу до компетентних служб.

На Закарпатті у Берегові діти принесли додому з річки стару протитанкову міну. 

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Закарпатській області.

"Учора, 20 березня, піротехніки ДСНС вилучили та знищили протитанкову міну часів Другої світової війни, що була виявлена у місті Берегове, на вулиці Богдана Хмельницького", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, на вибухонебезпечну знахідку натрапили місцеві дітлахи, які гралися біля річки та знайшли на березі металевий предмет. Вони принесли його додому, чим дуже сильно схвилювали своїх батьків. Дорослі одразу ж усвідомили небезпеку та звернулись по допомогу до компетентних служб.

Фахівці-піротехніки ДСНС вилучили боєприпас, транспортували його у визначене місце та знищили контрольованим підривом.

На щастя, ніхто не постраждав, однак у разі гіршого розвитку подій наслідки могли бути трагічними.

Нагадаємо, на Київщині з-під землі полізли снаряди та міни.

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