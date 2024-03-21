Тарас Тополя різко пройшовся українським шоубізнесом і захейтив сучасних артистів

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя неочікувано розкритикував український шоубізнес і пояснив, чому негативно до нього ставиться.

Музикант вважає, що в Україні немає такого поняття як "шоубізнес". В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" артист пояснив, що в країні просто просідає ця індустрія, а особливо під час війни.

"Український шоубізнес завжди треба в лапках писати, тому що це не "шоу" і не "бізнес". Це що попало! Завжди, на жаль, був і ще поки є. Щоб це був "шоубізнес" – має бути індустрія, а її немає, а з війною тим більше. Є шоубізнес у США", – зазначив музикант.

Тарас Тополя

Також Тарас Тополя розповів про дружбу з українськими артистами. За словами виконавця, у нього немає як таких приятельських стосунків. Утім, з певними артистами Тараса Тополю об'єднує спільна мета. Зокрема, знаменитості долучилися до громадської організації та борються за авторські права, аби музикантів на цьому не обманювали і чесно їм виплачували зароблені кошти.

"Ми дружимо з Валерієм Харчишиним. Дружба у нас проста і пряма – ми боремося за авторське право. Я не скажу, що ми дружимо, але є спільнота приятелів і однодумців, а це Lama, Фоззі, Фагот, Віталій Кириченко, гурт Go_A. У нашій спільноті дуже багато талановитих і творчих людей. Я не можу назвати їх всіх своїми друзями, але те, що нас об'єднує спільна мета і ми йдемо пліч-о-пліч, і підтримуємо одне одного у тяжкі часи – це я можу сказати точно", – прокоментував музикант.

Тарас Тополя / Фото: скриншот з відео

Утім, Тарас Тополя все ж таки додав, що в нього чудові приятельські стосунки з учасниками "Антитіл", а також зі співаком Олександром Пономарьовим.

"Так, щоб збиратися, смажити шашлики…Я це з "Антитілами" роблю досить рідко. От до речі, Сашко Пономарьов – я можу сказати, що він приятель", – додав артист.

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