Над Испанией пролетел "огненный шар": что это было (видео)

Яркий болид, полет которого наблюдали на значительной территории Испании в ночь на 30 марта, скорее всего возник от сгорания в атмосфере "космического мусора", а не был баллистической ракетой.

Об этом сообщает испанское издание El Mundo со ссылкой на заявление Высшего совета научных исследований (CSIC).

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В этом заявлении государственное агентство сделало уточнение предварительных выводов о возможном испытательном запуске баллистической ракеты с территории Франции, утверждая, что "огненный шар" над Испанией появился вследствие возвращения с орбиты Земли искусственного объекта, "такого как спутники или остатки космических аппаратов".

По словам астрофизика Жозепа Марии Триго из Института космических наук, зависимого от CSIC, "повторные входы космического мусора встречаются все чаще".

"Огненный шар" пролетел над Каталонией и Валенсией примерно в полночь 30 марта и исчез, упав в Средиземное море.