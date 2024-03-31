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Над Испанией пролетел "огненный шар": что это было (видео)

Над Испанией пролетел "огненный шар": что это было (видео)

В небе над Испанией 30 марта наблюдался полет неизвестного объекта / Фото: скриншот с видео

Испанские ученые опровергли предварительное предположение об испытаниях французской баллистической ракеты.

Яркий болид, полет которого наблюдали на значительной территории Испании в ночь на 30 марта, скорее всего возник от сгорания в атмосфере "космического мусора", а не  был баллистической ракетой.

Об этом сообщает испанское издание El Mundo со ссылкой на заявление Высшего совета научных исследований (CSIC).

В этом заявлении государственное агентство сделало уточнение предварительных выводов о возможном испытательном запуске баллистической ракеты с территории Франции, утверждая, что "огненный шар" над Испанией появился вследствие возвращения с орбиты Земли искусственного объекта, "такого как спутники или остатки космических аппаратов". 

По словам астрофизика Жозепа Марии Триго из Института космических наук, зависимого от CSIC, "повторные входы космического мусора встречаются все чаще".

"Огненный шар" пролетел над Каталонией и Валенсией примерно в полночь 30 марта и исчез, упав в Средиземное море.

Напомним, Воздушные силы Сербии 30 марта поднимали в небо истребители МиГ-29 из-за обнаружения неизвестного летательного аппарата над городом Валево, расположенного примерно в 100 километрах от столицы Белграда.

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