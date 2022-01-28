Німеччина вислала російського дипломата через шпигунство

Співробітника російського консульства в Мюнхені насправді був представником Служби зовнішньої розвідки РФ.

Німеччина оголосила персоною нон грата російського дипломата через підозри у шпигунстві.

Про це інформує Der Spiegel.

Співробітника російського консульства в Мюнхені оголосили "небажаною особою". За даними німецьких правоохоронців, дипломат був насправді співробітником Служби зовнішньої розвідки РФ.

Зазначається, що шпигуна викрили у межах справи проти Ільнура Н., якого звинувачують у передачі Росії секретних відомостей про європейську космічну програму. Очевидно, розвідник був куратором Ільнура.

Також читайте У Косові викрили російського шпигуна, який діяв під прикриттям співробітника місії ООН

Як повідомлялося вчора, 29-річний Ільнур Н. передав інформацію про європейську космічну ракету-носій Ariane співробітникам російської розвідки. Громадянин Росії працював працював науковим співробітником в університеті до свого арешту. В обмін на таємну інформацію підозрюваний начебто отримав €2500. Наразі його звинувачують за статтею про нелегальну агентурну діяльність. Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Самого ж співробітника російського консульства не можуть ув’язнити через дипломатичний імунітет. Зазначається, що він вже покинув Німеччину.

Нагадаємо, у британському парламенті розвідка викрила агента Китаю. Контррозвідка МІ5 повідомила, що таємний агент Китаю проник до парламенту, щоб втрутитися в політику Великої Британії.

Читайте також: