Під Москвою спалахнула військова частина: горіла казарма для строковиків

На території військової частини у Підмосков'ї сталася пожежа.

Вигоріла площа у 1,2 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

У МЧС повідомляють, що спалах стався "у житловому будинку за адресою вулиця Східна, навпроти будинку 33". На момент прибуття пожежних димілася покрівля.

Як повідомляє ТАСС із посиланням на джерело, в цій будівлі розташована військова частина. Тут проживали строковики.

Площа пожежі становила 1,2 тисячі квадратних метрів, пожежу вдалося локалізувати. У гасінні взяли участь 37 осіб та дев'ять одиниць техніки. Інформація про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, у Хабаровському краї в Росії невідомий підпалив будинок Росгвардії.

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