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В Росії знову гаряче: палає військова частина (відео)

В Росії знову гаряче: палає військова частина (відео)

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В Росії знову гаряче: палає військова частина (відео)

У Брянській області РФ спалахнула пожежа у військовій частині.

У Брянській області горить військова частина з технікою. 

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ, а також Telegram-канали.

За інформацією, пожежа спалахнула у військовій частині у Клинцях.

Пожежа у військовій частині, розташованій на околиці міста, почалася близько 6-ї ранку. Для ліквідації залучили 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, у Хабаровському краї в Росії невідомий підпалив будинок Росгвардії.

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