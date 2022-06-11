В Росії знову гаряче: палає військова частина (відео)

У Брянській області РФ спалахнула пожежа у військовій частині.
У Брянській області горить військова частина з технікою.
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ, а також Telegram-канали.
За інформацією, пожежа спалахнула у військовій частині у Клинцях.
Пожежа у військовій частині, розташованій на околиці міста, почалася близько 6-ї ранку. Для ліквідації залучили 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, у Хабаровському краї в Росії невідомий підпалив будинок Росгвардії.
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