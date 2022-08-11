Різдво Миколая Чудотворця 2022: коли, традиції, що не можна робити і молитва

11 серпня православна церква святкує Різдво святителя Миколая Чудотворця, єпископа Мир Лікійських. Це один із найшанованіших святих на Русі. За повір'ям він є наближеним до Бога, тому молитви до нього вважалися дуже ефективними для хворих і знедолених. Читайте в матеріалі ТСН.ua про це свято.

11 серпня: Різдво Миколая Чудотворця

Святитель Миколай народився в місті Патарі Лікійської області (на південному узбережжі Малоазійського півострова) в сім'ї благочестивих християн Феофана і Нонни. Від народження майбутній світильник Церкви Христової засвідчив свою обраність великими чудесами. Мати його Нонна після пологів відразу ж зцілилася від хвороби. Новонароджене немовля в купелі хрещення простояло без сторонньої допомоги три години, віддаючи цим честь Пресвятій Трійці.

Особлива обраність святого Миколая, швидкого помічника і преславного чудотворця, спонукало вірян святкувати день його славного народження поряд з різдвом Пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. На честь свята Різдва Святителя Миколая складено тропар і кондак, від давніх часів відомі в літургійному житті православної церкви.

Народні традиції і прикмети

В старовину день 11 серпня називали Туманником, оскільки вранці 11 серпня часто траплялися тумани, і з ними навіть були пов’язані деякі народні прикмети. Туман міг віщувати гарний врожай ячменя і вівса. Відсутність заморозків цього дня пророкувала теплий початок осені, а якщо овес зеленіє вдруге за сезон, то варто очікувати багато дощів восени.

Якщо день видався теплим, то й на початку вересня буде стояти тепла і сприятлива для землеробства погода.

Ранковий туман – до поганого збирання меду.

Багато ягід і горіхів – до холодної зими.

Якщо грибів мало в лісі, то зима буде сніжною і морозною.

Що заборонено робити 11 серпня

Цього дня не можна давати в борг, а свої борги потрібно повернути.

У свято також заборонено прибирати і прати, шити і в'язати, а також працювати в саду і городі.

Заборонено лаятися, особливо з близькими. Вважається, що цей день призначений для духовного розвитку, його потрібно провести в гармонії з собою та іншими людьми.

Різдво Миколая Чудотворця: молитва

Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворче! Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і болість, ти своїм заступництвом визволяв від певної смерти, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, скорого потішителя тих, що є в горі і нуждах теперішнього життя: Поспіши й до мене із своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошести, від тяжкої хвороби і несподіваної смерти. Хорони мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічности.



Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я сподобився (сподобилася) навіки в небі, разом з тобою, прославляти й величати Боже милосердя. Амінь!