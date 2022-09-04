"Піддались пропаганді": чеська влада не підтримала мітинг прихильників Росії

Ті, хто вимагав скасування санкцій проти країни-агресора, піддалися російській пропаганді, вважають в країні ЄС.

У Празі зібрався протест проросійських сил проти санкцій і постачання зброї Україні, йдеться в ТСН.

За різними оцінками, до центру чеської столиці вийшли від 50 до 70 тисяч осіб. У руках тримали чеські прапори, плакати проти ЄС, НАТО й стяги комуністичної партії Чехії.

Активісти вимагали від уряду піти у відставку, скасувати санкції проти Росії, бо вони, мовляв, завдають шкоди чеським бізнесменам, а також вийти на переговори з Кремлем щодо купівлі газу та нафти.

Протест уже прокоментував і чеський прем'єр. Петр Фіала заявив, що демонстрація ініційована силами, які піддалися російській пропаганді та виступають проти інтересі в країні.

Читайте також:

Ірпінці намагаються зберегти понівечені будівлі від дощів і холодів, але навіть на це коштів не вистачає

В Україні попрощались з одним із найефективніших снайпером-розвідником, особу якого і досі тримають в таємниці

2-річний малюк із осколковими пораненнями обличчя перебуває у реанімації після вибуху на ярмарку в Чернігові