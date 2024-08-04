Розслідування: програмне забезпечення для британських підводних човнів виявилося розробленим у Росії — Telegraph

Міністерство вважає, що це може загрожувати безпеці підводних човнів, розкриваючи їх місцеперебування.

Великобританія розпочала розслідування після виявлення порушення правил Міністерства оборони щодо розробки програмного забезпечення для британських атомних підводних човнів. Виявилося, що частина цього ПЗ була розроблена аутсорсинговими фірмами з Росії та Білорусі.

Про це пише Telegraph.

Програмне забезпечення повинно було створюватися британськими інженерами з допуском до секретної інформації, проте його частина була передана на розробку в Сибір і Мінськ.

Міністерство оборони Великобританії вважає, що код, створений російськими та білоруськими розробниками, може загрожувати безпеці британських підводних човнів, розкриваючи їх місцеперебування. Виявилося, що компанія, яка передала роботу на аутсорсинг, намагалася приховати цей факт, включаючи використання підроблених імен для працівників.

Окрім підводного флоту, є побоювання щодо можливого впливу на інші оборонні проєкти. Експерти попереджають про потенційну загрозу національній безпеці через можливу витік інформації про особи, що володіють секретами. Колишній міністр оборони Бен Уоллес зазначив, що це порушення могло підставити під загрозу національну безпеку Великобританії.

Нагадаємо, Financial Times інформувало, що європейська розвідка попередила, що Росія планує диверсійні дії в Європі. Зараз Росія може безперешкодно проводити небезпечні операції на континенті.

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