Регулятор ЄС схвалив третє щеплення COVID-вакциною Moderna

Третю дозу COVID-вакцини від Moderna рекомендують вводити через шість-вісім місяців після другого щеплення.

Європейське медичне агентство (EMA) у понеділок, 25 жовтня, схвалило третє щеплення від COVID-19 вакциною Spikevax, розробленою американською біотехнологічною компанією Moderna.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що укол бустерної дози розробки Moderna тепер можна призначати усім європейцям, які досягли 18 років.

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"Дані показали, що третя доза Spikevax, введена через шість-вісім місяців після другої дози, призводить до підвищення рівня антитіл у дорослих, рівні антитіл яких знижувалися", - заявили у регуляторі.

Раніше у США схвалили ревакцинацію від COVID-19 препаратами Moderna і Johnson & Johnson, дозволивши пацієнтам змішувати вакцини. Водночас бустер Moderna буде вдвічі меншим за дозу, яка використовувалася для перших двох уколів: дані компанії показали, що цього достатньо, щоб знову підняти імунітет.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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