Регулятор ЕС одобрил третью прививку COVID-вакциной Moderna

Третью дозу COVID-вакцины от Moderna рекомендуют вводить через шесть-восемь месяцев после второй прививки.

Европейское медицинское агентство (EMA) в понедельник, 25 октября, одобрило третью прививку от COVID-19 вакциной Spikevax, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna.

Об этом сообщает The Guardian.

Укол бустерной дозы разработки Moderna теперь можно назначать всем европейцам, достигшим 18 лет.

Также читайте Что делать, если вы не успели вакцинироваться Moderna во второй раз

"Данные показали, что третья доза Spikevax, введенная через шесть-восемь месяцев после второй дозы, приводит к повышению уровня антител у взрослых, уровни антител которых снижались", — заявили в регуляторе.

Ранее в США одобрили ревакцинацию от COVID-19 препаратами Moderna и Johnson&Johnson, позволив пациентам смешивать вакцины. В то же время бустер Moderna будет вдвое меньше дозы, которая использовалась для первых двух уколов: данные компании показали, что этого достаточно, чтобы снова поднять иммунитет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Новости Украины: кому будут рекомендовать третью дозу вакцины от COVID-19

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку