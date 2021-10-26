Гороскоп на 26 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают осознать, что делать дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 октября 2021 рассказывает, что Ракам следует понять, что они хотят на самом деле, а Рыбам — признаться в своих чувствах.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Изо всех сил двигайтесь вперед. Найдите в себе уверенность. На работе закатайте рукава.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Двойка кубков"
Ищите партнеров. В отношениях двигайтесь навстречу друг другу. На работе проявите терпимость.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Король пентаклей"
Работайте и получите достойный результат. В отношениях вы можете быть слишком жесткими. На работе ведите себя достойно.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Паж пентаклей"
Поймите, что вы хотите на самом деле. В любви пройдите проверку финансами, а на работе действуйте активно.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Десятка мечей"
Вы упали и подняться будет трудно. На работе попробуйте избегать врагов. В отношениях вам могут причинить боль.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Туз кубков"
Вас переполняют эмоции. Уравновесит отношения. На работе смело двигайтесь вперед.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Туз мечей"
Пробивает себе дорогу вашим умом. В отношениях не стоит оскорблять вторую половинку словами.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Шестерка мечей"
Не спускайте все к быту. В отношениях опирайтесь проблемам. На работе не плывите по течению.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все течет. Все меняется. В любви выбирайте путь, который чувствуете сердцем. На работе не ищите легких путей.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Тройка кубков"
Празднуйте маленькие успехи и победы. Ищите единомышленников. На работе не забывайте об отдыхе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Наслаждайтесь тем, что имеете. На работе все складируются как лучше. На работе попробуйте начать новый проект.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Король кубков"
Стоит признаться хотя бы себе, что вы хотите от отношений. На работе ожидайте результат. А в отношениях — на сюрпризы.
Читайте также:
- Мистические руны: как гадать на древней азбуке
- Мистический прогноз на октябрь: что руны нам предвещают
- Лунный календарь на октябрь: когда полнолуние и новолуние
- Эзотерические лайфхак октября: пять советов
- Сатурн снова стал директным: что делать
- Меркурий перестал быть ретроградным: гороскоп для всех знаков зодиака
- Плутон перестал быть ретроградным: как пережить этот астрологический период
- Завершился последний ретроградный Меркурий 2021: правила поведения
- Таропрогноз на 25-31 октября: что карты нам предвещают
- Мистический прогноз на 25-31 октября: что руны нам предвещают
- День ангела 26 октября: кого поздравлять с днем рождения этого дня